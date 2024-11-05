Індекс з акціями топових компаній зафіксував серйозний спад: до чого тут вибори у США

Фінансові ринки уже реагують на президентські вибори у США. Зокрема, акції найдорожчих компаній на американській біржі, які входять до важливого індексу, наблизився до суттєвого мінімуму.

Акції топових компаній США фіксують втрати на ринку

У вівторок, 5 листопада, індекс S&P 500, до якого входять акції компаній з найбільшою ринковою капіталізацією, демонструє від'ємну динаміку на ринку. Сьогодні цей показник впав 0,26% до 5712,69. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Цікаво, що вранці ф'ючерс на американський індекс S&P 500 зафіксував незначне зростання. Цей індикатор додав 0,03% до 5744,75 пункту. На ринок впливають вибори президента у США, засідання Федерального резерву щодо монетарної політики на цьому тижні.

Актуально! З початку року індекс S&P 500 зріс майже на 20%. Про це свідчать дані MarketWatch.

До теми! Долар США також демонструє від'ємну динаміку на ринку у день президентських виборів у США.

Водночас важливо враховувати дані за попередній торговий день. 4 листопада індекс S&P 500 знизився на 0,28%. Загалом цей індекс впав майже до місячного мінімуму. Аналогічну динаміку демонстрували й індекси Dow Jones та Nasdaq 100, які зафіксували спад на 0,61% та 0,35% відповідно.