Це складний і довгий процес, – чи реально отримати заарештовані кошти Центробанку Росії

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев вважає, що в України є шанс тримати заарештовані гроші російського центробанку, однак процес буде не з простих.

Які шанси отримати заарештовані російські гроші

"Це складний та довгий юридичний процес. Отримати їх є шанс, але не варто розраховувати на ці кошти в найближчий час", – вважає Гетманцев.

Зверніть увагу Збитки України через російське вторгнення перевищили трильйон доларів

Заарештовані гроші Центробанку Росії

Нагадаємо, що через санкції Центральний банк Росії втратив доступ до половини золото-валютних резервів. Мовиться про 300 мільярдів доларів.

"У нас загальний обсяг резервів близько 640 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів доларів резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати", – заявляв голова російського Мінфіну.

Україна можу отримати 300 мільярдів доларів

Зі слів радника президента Володимира Зеленського Олег Устенко, ця сума буде надходити до України. Він також додав, що гроші від арештованого майна еліти також надсилатимуть до фонду підтримки України.

"Але є 300 мільярдів доларів, які вже зарезервовані для нас, – це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які надходитимуть до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть до фонду, які надходитимуть від заарештованого майна російської так званої еліти, яке далі продаватиметься на ринку", – розповідав Устенко.

До теми – для України вже зарезервували 300 мільярдів доларів російських грошей: дивіться відео