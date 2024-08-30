Транзакції на мільярди під питанням: росіяни стикаються з гострою проблемою у Китаї

Російським компаніям стає все складніше проводити платежі з Китаєм. Росіяни скаржаться на стан справ уже кілька місяців, а у серпні ситуація серйозно загострилася.

Нові проблеми росіян з Китаєм

На сьогодні відомо, що російські компанії та офіційні особи уже кілька місяців повідомляють про затримки з платежами. Річ у тому, що китайські банки ставлять все більше вимог до росіян, оскільки Пекін остерігається запровадження вторинних санкцій від Заходу, які можуть запровадити за співпрацю з Росією.

Варте уваги Ціни на нафту різко пішли вгору: чому на ринку зростає напруга

Деякі компанії у Росії фіксують такі складнощі під час проведення платежів з Китаєм:

збільшенням затримок;

витрати за платежі з торговими партнерами в Китаї, які зростають.

У результаті транзакції на десятки мільярдів юанів у підвішеному стані. Додають, що ситуація серйозно загострилася для росіян у серпні 2024 року, оскільки банки в Китаї почали повідомляти про припинення операції з Росією. Зокрема, деякі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії.

До теми! Державний ВТБ банк повідомив про різке підвищення комісії за операції в юанях. Зміни планують запровадити з 1 вересня. Це єдиний російський банк, який має повноцінну філію в Китаї.

Нагадаємо, що на сьогодні Китай – це найбільший торговий партнер Росії. Зокрема, у 2023 році саме на Піднебесну припадала третина російської зовнішньої торгівлі минулого року. Крім того, Китай постачає такі товари, які допомагають Росії витримувати санкції Заходу. Для прикладу, йдеться важливе промислове обладнання та споживчі товари.