Заява президента США обвалила акції фармацевтичної компанії Kenvue. Трамп стверджував, що препарат, який виготовляє цей виробник – Tylenol (Тайленол), пов'язаний з аутизмом.

Що відомо про заяву Трампу, відносно впливу ліків на аутизм?

Акції Kenvue впали на 7%. Це найнижчий рівень з моменту відокремлення компанії від Johnson&Johnson у 2021 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Time.

Зверніть увагу! Активною речовиною Тайленолу є парацетамол. Це надзвичайно популярний препарат. Саме Тайленол, станом на зараз, "утримує" значну частку на американському ринку парацетамолу.

У своїй промові американський президент вказав, що цей препарат не варто приймати вагітним жінкам. Також Тайленол шкідливий, як каже Трамп, для немовлят.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання.

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) повідомило про намір змінити маркування парацетамолу, повідомляє BBC. На препаратах має бути розміщено попередження про:

наявність можливих підвищених ризиків розвитку аутизму;

а також вплив на розлади уваги.

Зверніть увагу! FDA також розіслав листи лікарям з рекомендаціями медикам мінімізувати застосування парацетамолу при вагітності та незначних підвищеннях температури.

Як Kenvue відреагувала на звинувачення Трампа?

Компанія Kenvue зробила заяву у відповідь. Згідно з їхніми словами, Тайленол не пов'язаний з аутизмом.

Ми вважаємо, що незалежна, обґрунтована наука чітко показує, що приймання ацетамінофену не викликає аутизм. Ацетамінофен є найбезпечнішим варіантом знеболювального засобу для вагітних жінок за потреби протягом усієї вагітності,

– каже компанія.

Довідка: Ацетамінофен – назва, що використовується для парацетамолу в США.

Що потрібно знати про останні заяви Трампа?

