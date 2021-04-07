Фатальна помилка: Трамп опустився на сотні позицій в рейтингу Forbes

45-ий президент США Дональд Трамп втратив можливість заробити понад 1 мільярд доларів через невдале бізнес-рішення. Як ця помилка вплинула на капітал експрезидента США – читайте далі.

У 2020 році Дональд Трамп не лише програв боротьбу за президентське крісло демократу Джозефу Байдену, але й опустився відразу на 300 сходинок у списку мільярдерів.

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Падіння Трампа

За даними Forbes, капітал Трампа становить 2,4 мільярда доларів. Цього разу ексочільник Білого дому посів у рейтингу 1299 місце проти 1001-го, яке він займав роком раніше. Тоді його статки оцінювали в 2,1 мільярда доларів.

Цікаво, що з 2017 року Трамп почав стрімко втрачати кошти. Його капітал скоротився майже на третину: з 3,5 мільярда до 2,4 мільярда доларів США.

Трамп опустився на 300 сходинок в рейтингу Forbes / Фото unsplash

Фатальна помилка

У 2017 році Трамп не зумів передбачити буму фондового ринку та відмовився продавати свої активи у вигляді нерухомості. Таким чином, він втратив свій шанс збільшити свої статки орієнтовно на 1,6 мільярда доларів. Це сума з урахуванням максимальних податків від продажу активів.

Для цього Трамп мав ще в перший день свого президенства продати усю нерухомість та вкласти кошти в фонд, який слідкує за рухом курсу S&P 500. Додамо, що цей період індекс S&P 500 зріс на 70%.

S&P 500 – фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію.