Традиційне "Ралі Санта Клауса" під загрозою: яку тактику радять експерти
Сезон передноворічних знижок вже стартував. Інвестори очікують на традиційне "Ралі Санта Клауса" на біржах. Натомість аналітики побоюються, що цей рік може закінчитись і без нього.
Однією з причин називають підвищення базової ставки у США. Детальніше про це 24 канал розпитав Ганну Збишко, аналітикиню Міжнародної Академії біржової торгівлі, що є офіційним представником торгових марок Forex Club та Libertex в Україні.
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Головний феномен "Ралі Санта Клауса"
Зазвичай перед Новим роком і католицьким Різдвом спостерігають сплеск активності покупців. Люди купують подарунки, та й загалом витрачають більше напередодні свят. У зв'язку з цим на фінансових ринках фіксують традиційне для цієї пори року зростання котирувань, яке й називається "Ралі Санта Клауса".
Проте цього року ситуація трохи відрізняється. Найімовірніше, деякий підйом активності все ж буде, але не варто очікувати такого ж рівня, як у минулі роки. Річ у тому, що попри фінансову кризу та геополітичні проблеми люди будуть готуватимуться до святкового періоду та купувати подарунки, але водночас намагатимуться економити.
Фактор монетарної політики центробанку США
Майже протягом усього 2022 року Федеральна резервна система США проводила одну із найбільш агресивних монетарних політик у світі, аби вгамувати інфляцію.
Зростання відсоткової ставки в США робить долари дорожчими. Відповідно, всі товари, які продаються за американську валюту, стають менш доступними для покупців. Це стримує активність споживачів, що своєю чергою призводить і до меншого оптимізму інвесторів на фондових ринках.
Під час останнього засідання Федеральний резерв вкотре вирішив збільшити ставку на 0,50 пункту, досягнувши рекордного рівня за останні 15 років. Завдяки тому, що інфляція у США поступово спадає, регулятор перейшов до трохи повільніших темпів.
Колапс потужного гравця на ринку криптовалют
Опосередковано на ситуацію впливає й крах криптобіржі FTX, яка входила до трійки лідерів у секторі. Це стало великим потрясінням для фінансового ринку в цілому. Банкрутство криптобіржі створило "ефект доміно", коли про банкрутство заговорили й інші потужні криптокомпанії.
Звісно, такі події негативно впливають і на настрої інвесторів на фондових ринках. Вони не виключають, що щось подібне може трапитися і в цьому сегменті.
Яку тактику можуть обрати інвестори
У поточній ситуації радять поводитися досить обережно. З одного боку, не поспішати з покупками, а з іншого – різко розпродавати активи, що подешевшали, теж не варто.
Водночас важливо підготуватися до передноворічного ралі та заздалегідь відкрити й поповнити рахунок. Для цього підійде, наприклад, торгова платформа Libertex від Forex Club. Таким чином, інвестори та трейдери встигнуть використати зростанням котирувань, яке може відбутися до кінця року.
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Тож, цьогоріч традиційне "Ралі Санта Клауса" під великим питанням, до того ж підвищення облікової ставки та банкрутство криптобіржі негативно позначились на фондовому ринку. В той самий час експерти радять інвесторам все ж звернути увагу на акції компаній, які мають перспективи під час цього сезону:
- Intel,
- VolksWagen Group,
- Amazon,
- Disney,
- MasterCard.
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