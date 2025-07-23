Тайвань хоче найближчим часом укласти угоду з Трампом: про що вона

Уряд Тайваню заявив, що торгова делегація на чолі з віцепрем'єром перебуває у Вашингтоні. Там відбудеться новий раунд переговорів з представниками США щодо мит.

Про що буде угода Тайваню та США?

Президент США Дональд Трамп раніше пропонував ввести мита на товари з Тайваню в розмірі до 32%. Хоча ці тарифи поки офіційно не оголошені, 90-денна відстрочка введення глобальних мит, запропонована Трампом у квітні, вже завершилася, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно із заявою тайванського кабінету міністрів, делегація під керівництвом віцепрем'єр Чен Лічуня прагне захистити інтереси національної промисловості, охорони здоров'я та продовольчої безпеки.

Мета переговорів – сприяти збалансованій торгівлі та вдосконаленню загальної економічної та торговельної структури між сторонами.

Наша команда продовжить роботу, керуючись принципами захисту тайванської промисловості та суспільного добробуту. Ми сподіваємося вдосконалити торговельну систему і закласти фундамент для більш міцного партнерства в майбутньому,

– йдеться в заяві уряду Тайваню.

Переговори за участю Тайваню проходять на тлі активізації торговельної дипломатії в регіоні.

Яку угоду хоче укласти Тайвань з США?

У середу, 23 липня, США і Японія оголосили про укладення торговельної угоди, що передбачає 15-відсотковий імпортний тариф США на всі японські товари – нижче раніше запропонованого рівня у 25%.

Важливо! Угода з Японією розглядається як одна з найбільш значущих серед низки угод, досягнутих напередодні встановленого Білим домом терміну – 1 серпня – після якого мало розпочатися введення нових підвищених мит.

Тайвань прагне зміцнити торговельні зв'язки з ключовими партнерами, в першу чергу з США – другим за обсягом торговельним партнером острова після Китаю.

Підсумки переговорів можуть зіграти важливу роль у формуванні майбутньої торговельної стратегії Тайваню, його позиції в глобальних ланцюжках постачань, а також матимуть велике значення для економіки острова.