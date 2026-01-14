Дають три місяці, щоб витратити гроші: хто з українців може отримати додаткові виплати в січні

Окрема категорія українців може отримати 1 тисячу гривень, яку можна витратити на деякі товари. Мова не про "тисячу Зеленського", а про ще одну соцвиплату, зокрема для молоді.

Яку соцвиплату можна отримати в січні?

Виплата у січні 2026 – одноразова, що може нарахуватися навіть українцям за кордоном, пише 24 Канал з посиланням на Мінкультури.

Дивіться також По 2 тисячі гривень на людину: хто з українців отримає гроші від держави у 2026 році

Мова йде про 908 гривень за програмою "єКнига" для молоді. Отримати підтримку можуть молоді українці, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Кошти надаються через Дію у вигляді віртуальної картки, яку можна використати в книгарнях‑учасниках програми.

Це мережеві книгарні та онлайн-сервісах, зокрема Yakaboo, "Книгарня Є", Megogo Books, "Видавництво Старого Лева", Vivat, "Наш формат", "КнигоЛенд" та інші.

Як оформити виплату "єКнига"?

Щоб одержати 908 гривень, виконайте наступні кроки:

Завантажте застосунок Дія на смартфон;

Знайдіть послугу "єКнига" в меню;

Подайте заявку на отримання коштів;

Відкрийте спеціальну віртуальну картку "єКнига" в одному з банків-партнерів;

Після схвалення заявки гроші надійдуть на картку протягом кількох днів.

Що ще важливо знати?

Термін дії: Кошти потрібно витратити протягом трьох місяців з моменту зарахування на картку. Якщо гроші залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги. Що можна купити: Кошти призначені виключно для придбання книжок українською мовою – паперових, електронних або аудіокниг. Спосіби оплати: Розрахунок проводиться безготівково – безконтактно через смартфон (NFC) на терміналі в магазині або за реквізитами картки під час онлайн-покупки.

Які ще соцвиплати та допомога надається в Україні?