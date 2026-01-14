Дають три місяці, щоб витратити гроші: хто з українців може отримати додаткові виплати в січні
- Молоді українці, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках, можуть отримати одноразову соцвиплату у розмірі 908 гривень за програмою "єКнига".
- Кошти надаються через Дію у вигляді віртуальної картки і можуть бути витрачені в книгарнях-учасниках програми.
Окрема категорія українців може отримати 1 тисячу гривень, яку можна витратити на деякі товари. Мова не про "тисячу Зеленського", а про ще одну соцвиплату, зокрема для молоді.
Яку соцвиплату можна отримати в січні?
Виплата у січні 2026 – одноразова, що може нарахуватися навіть українцям за кордоном, пише 24 Канал з посиланням на Мінкультури.
Мова йде про 908 гривень за програмою "єКнига" для молоді. Отримати підтримку можуть молоді українці, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Кошти надаються через Дію у вигляді віртуальної картки, яку можна використати в книгарнях‑учасниках програми.
Це мережеві книгарні та онлайн-сервісах, зокрема Yakaboo, "Книгарня Є", Megogo Books, "Видавництво Старого Лева", Vivat, "Наш формат", "КнигоЛенд" та інші.
Як оформити виплату "єКнига"?
Щоб одержати 908 гривень, виконайте наступні кроки:
- Завантажте застосунок Дія на смартфон;
- Знайдіть послугу "єКнига" в меню;
- Подайте заявку на отримання коштів;
- Відкрийте спеціальну віртуальну картку "єКнига" в одному з банків-партнерів;
- Після схвалення заявки гроші надійдуть на картку протягом кількох днів.
Що ще важливо знати?
- Термін дії: Кошти потрібно витратити протягом трьох місяців з моменту зарахування на картку. Якщо гроші залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.
- Що можна купити: Кошти призначені виключно для придбання книжок українською мовою – паперових, електронних або аудіокниг.
- Спосіби оплати: Розрахунок проводиться безготівково – безконтактно через смартфон (NFC) на терміналі в магазині або за реквізитами картки під час онлайн-покупки.
Які ще соцвиплати та допомога надається в Україні?
Узимку українці мали змогу оформити "тисячу Зеленського". Подача заявок на отримання коштів припинилась ще до Різдва, проте їх можна витратити у 2026 році. "Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах і онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші.
"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом, проте найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек і донатів.
У 2026 році держава передбачила додаткову грошову виплату для окремих українців. Урядова програма "Скринінг здоров’я 40+" надає цільову допомогу у 2 000 гривень для українців віком від 40 років для профілактичних медичних обстежень.