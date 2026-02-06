Наслідки будуть критичними: одне рішення ЄС може залишити Росію без грошей від нафти

Росія, попри санкції, експортує нафту, використовуючи тіньовий флот. Однак у Європі розглядають рішення, яке може зламати налагоджені схеми Москви.

Якщо рішення ЄС вдасться ухвалити, Росія може втратити суттєві надходження до бюджету, пояснив 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Вже незабаром стане відомо, до чого готуватися Росії.

Як можна зупинити 20% російського експорту нафти?

Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії, який опублікують до кінця лютого. Крім санкцій проти фінансово-економічних структур Росії та інших обмежень, Європа планує серйозно взятися за російських тіньовий флот.

Якщо вони це зроблять, це буде дуже серйозним ударом. Раніше Європа ввела price cap (гранична ціна – 24 Канал) на нафту, яка може бути аргументом надання легальних послуг – 44 долари за барель російської нафти. Зараз точаться розмови, що від цього хочуть відмовитися та будь-яку російську нафту визнати незаконною. Для тіньового флоту це стане катастрофою,

– пояснив Олег Пендзин.

Велика кількість танкерів тіньового флоту обслуговує експорт російської нафти. Тобто танкери з іноземним походженням надають послугу російським нафтопереробникам і нелегально перевозять їхню нафту.

Довідково. Гранична ціна – це максимальна або мінімальна ціна, за якої учасник ринку ще готовий здійснити угоду: для покупця – найвища ціна, яку він готовий заплатити, для продавця – найнижча ціна, за яку він готовий продати. Проте у випадку з російською нафтою – це радше юридичний виняток у санкціях. Вона дозволяє європейським компаніям перевозити, страхувати й обслуговувати російську нафту лише за умови, що вона продається не дорожче встановленого ліміту.

"Якщо граничну ціну скасують – всім компанії з доставки автоматично будуть змушені відмовитися від надання послуг Росії. Проте, чи вдасться Європі "протягнути" це рішення – невідомо. Наприклад, Греція і Кіпр будуть проти. Але є і серйозні аргументи "за"", – зауважив економіст.

Зокрема, країни, що мають вихід до Балтійської акваторії, категорично проти, аби тіньовий флот ходив по Балтиці. Тобто, цілком імовірно, що ЄС все-таки піде на такий серйозний крок як зняття граничної ціни на російську нафту.

У такому випадку Росія втратить 20% експорту. Для Кремля така цифра є критичною, підсумував експерт.

Як у світі борються з тіньовим флотом?