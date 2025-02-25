Tesla стрімко втрачає один із найбільших ринків у світі, а Ілон Маск стає все "біднішим"

Американська компанія Tesla стикається з все більшими проблемами в Європі. Тоді як конкуренти компанії успішно розвиваються в регіоні.

Tesla втрачає ринок Європи

За минулий місяць продажі Tesla обвалилися на 45% по всій Європі. Водночас конкуренти американської компанії фіксують суттєве зростання попиту на свої електромобілі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg

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Про спад попиту на Tesla свідчать дані Європейської асоціації автовиробників. Загалом за січень компанія Tesla зареєструвала в Європі всього 9945 автомобілів. Для порівняння, роком раніше це був 18 161 електромобіль.

При цьому загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%. Зокрема, попит на такі автівки суттєво збільшився в Німеччині та Великій Британії.

Показники Tesla в Європі:

Цікаво, що продажі компанії Ілона Маска обвалилися до мінімуму з 2021 року, де зареєстрували лише 1277 нових автомобілів цієї марки.

Тоді як у Великій Британії Tesla вперше програла конкуренцію китайській компанії BYD.

Значний обвал Tesla зафіксувала й в Франції – 63%. Це найгірший показник американського виробника електрокарів у країні з серпня 2022 року.

Загалом продажі Tesla за минулий місяць впали майже на 8% на ринку електромобілів. При цьому сектор зріс на 42% за аналогічний період.

Що відбувається з акціями Tesla

Проблеми Tesla не обмежуються лише падінням продажів в Європі. Акції компанії також падають в ціні. За сьогодні цінні папери виробника електрокарів просіли в ціні на понад 2% до 330,53 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 1,04 трильйона доларів.

Цікаво, що за місяць акції компанії Ілона Маска подешевшали майже на 17%, за даними Google Фінанси. З початку року цінні папери подешевшали на 18,15%, а в річному розрахунку – зросли на понад 65%.

Ілон Маск, який уже роками є найбагатшою людиною у світі, також втрачає гроші. З початку року він став біднішим на 52,2 мільярда доларів. Останні його втрати оцінили в 5,20 мільярда доларів, пише Bloomberg.

На цю мить Маск володіє капіталом у розмірі 380 мільярдів доларів. У 2025 році статки Маска опустилися нижче 400 мільярдів доларів.