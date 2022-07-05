Tesla втратила лідерство на ринку електрокарів: що сталося й до чого тут Баффет

Компанія Tesla, яка спеціалізується на створнні електрокарів, протягом останніх років була лідером за кількістю проданих одиниць. Проте схоже, що ситуація змінюється.

Випередила компанію Ілона Маска китайська фірма BYD Motor. Одним із головних інвесторів якої є відомий інвестор Воррен Баффет.

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Протистояння виробників електрокарів

За перші 6 місяців 2022 року BYD Motor продала 641 350 автівок, згідно з офіційними даними компанії для Гонконзької фондової біржі. На момент створення цього матеріалу акції виробника електрокарів коливаються на рівні 39,35 долара за штуку, згідно з даними Yahoo Finance.

Тоді як ринкова капіталізація виробника електрокарів на американському ринку становить 130,9 мільярда доларів. Натомість на фондовому ринку у Китаї позиції компанії зупинилися на наступному рівні:

акції BYD Motor коштують 333,89 юаня , згідно з даними Google Finance;

, згідно з даними Google Finance; ринкова капіталізація зупинилася на позначці 905,59 мільярда юанів.

Натомість Tesla за аналогічний період продала 564 743 транспортних засоби, включаючи 254 695 одиниць, які були реалізовані у другому кварталі 2022 року. Темпи роботи компанії Ілона Маска сповільнилися через новий спалах коронавірусу у Китаї.

Річ у тому, що фірма була вимушена тимчасово закрити свою фабрику у Шанхаї на декілька тижнів. У 2021 році саме на Шанхай припадала половина глобального виробництва Tesla.

Станом на 5 липня акції Tesla торгуються за ціною на рівніза штуку. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становитьдоларів США, повідомляє Yahoo! Finance.

Таким чином, BYD продала на 76 607 автомобілів більше, ніж Tesla. Крім того, китайська компанія переживає феноменальний підйом: обсяг продажів виробника автомобілів зріс на 314,9% за один рік. За перші шість місяців 2021 року група продала лише 154 579 автівок.

Авторитети, які стоять за брендами

Протистояння двох виробників електрокарів також проливає більше світла на осіб, які зробили немало для успіху цих компаній. Йдеться про мільярдерів Ілона Маска та Воррена Баффета.

Перший є втіленням генерації нових лідерів, шанований підприємець у сфері інновацій та засновник компаній Tesla й SpaceX. Тоді як інший вже роками зберігає за собою статус одного із найвідоміших та найспішніших інвесторів у світі.

На момент створення цього матеріалу видання Forbes та Bloomberg оцінюють статки бізнесменів наступним чином й відповідно:

Ілон Маск – 218,6 мільярда доларів, 210 мільярдів доларів;

Воррен Баффет – 94,9 мільярда доларів, 96,4 мільярда доларів.

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