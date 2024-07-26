Які фактори впливають на вартість електроенергії в Україні

Ціни на електроенергію – це важливий економічний показник, який впливає на всі сфери життя, від побутових витрат до бізнесу та розвитку промисловості. Про все, що впливає на формування вартості на цьому ринку – читайте далі.

Від чого залежать ціни на електроенергію в Україні

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що перш за все на ціни на електроенергію впливає наявність потужностей. За його словами, на сьогодні в Україні значний дефіцит потужностей, що є основним фактором на цьому ринку.

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Крім того, Омельченко додав, що потрібно враховувати вартість електричної енергії, яку Україна імпортує, а також модель ринку електроенергії. Експерт підмітив, що в Україні досить специфічний ринок електроенергії, оскільки існують певні перехресні субсидії.

Що таке перехресні субсидії Це дотування однієї галузі або сектору економіки коштом іншої галузі або сектору за допомогою заходів державного регулювання. Часто це здійснюється шляхом перерозподілу коштів між галузями через механізм цін.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова вказав ще такі фактори, які відіграють роль на ринку електроенергії:

Погодні умови;

Технічний стан генерації;

Фіксований зелений тариф, який передбачений законом для відновлюваної енергетики.

На формування ціни також впливає сировина, яку використовують для виробництва електроенергії. Для прикладу, в Україні це може бути вугілля та газ. Проте природний газ відіграє менш значну роль, оскільки в Україні виробляється мало електричної енергії з газу.