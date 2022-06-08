Світовий банк прогнозує складний період для глобальної економіки: ключові причини

Глобальна економічна ситуація є важливим фактором для всіх акторів на міжнародній арені. Особливо після двох років пандемії та масштабних геополітичних потрясінь.

У Світовому банку попередили, що глобальна економіка стикається з ризиком жахливої стагфляції. Річ у тому, що поєднання високої інфляції та низького економічного зростання може призвести до рецесії у деяких країнах.

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Світовий банк про глобальну економіку

Виділяють відразу декілька факторів, які завдають шкоди, зростанню світової економіки. Йдеться про війну Росії в Україні, локдауни у Китаї, проблеми із ланцюжками постачання та ризики стагфляції.

Багатьом країнам буде важко уникнути рецесії,

– заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

В оновленому звіті "Глобальні економічні перспективи", Світовий банк знизив свій прогноз щодо світового зростання на цей рік до 2,9% з 4,1%, які прогнозували у січні. У банку наголосили, що одна з важливих причин падіння – військове вторгнення Росії в Україну, яке не враховували у попередньому звіті. Вони також не очікують "майже ніякого відскоку" у 2023 році, передбачаючи що цей показник піде вгору загалом лише на 3%.

Водночас деякі експерти вважають, що є низка факторів, які передують зниженню інфляції на глобальному ринку. Йдеться про п окращення ситуації з пропозицією трьох категорій товарів:

Світовий банк також вказує на збереження високих цін на енергію та продукти у поєднанні з високими процентними ставками від центральних банків для більш похмурих перспектив.

Глобальні перспективи стикаються з потужними ризиками, включаючи зростання геополітичного тиску, тривалий період стагфляції, що нагадує 1970-ті роки, поширений фінансовий стрес, викликаний зростанням вартості позик, й погіршенням продовольчої безпеки,

– йдеться у звіті Світового банку.

Зокрема, Світовий банк знизив перспективи економічного зростання у 2022 році до 2,6% для США. Надаємо, що на сьогодні це перша економіка світу. У січневому прогнозі очікували, що цей показник досягне 3,8%. За оцінками банку, у світі починається період високої інфляції та повільних темпів економічного зростання.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час зниження обсягів витрат на загальному рівні. Стагфляції – це кризовий стан економіки, у рамках якого стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

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