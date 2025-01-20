Ціна нафти Brent перетнула важливу психологічну позначку на ринку

Еталонні бренди нафти завершили черговий тиждень на ринку із суттєвим зростанням. Ба більше, ціна нафти Brent перетнула важливу позначку.

Як змінилися світові ціни на нафту за тиждень

Марки нафти Brent та WTI завершили торговий тиждень з 13 по 17 січня, зафіксувавши відчутне зростання в ціні. Чорне золото фіксує позитивну динаміку на ринку 4 тиждень поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, нафта Brent за робочий тиждень подорожчала на 1,3%. Торги у п'ятницю сорт нафти завершив з ціною на рівні 80,79 долара за барель. Для порівняння, за попередній тиждень ця марка нафти зросла в ціні на 9%.

Водночас нафта WTI за аналогічний період додала в ціні 1,7%. Торги 17 січня американська нафта завершила з ціною на рівні 77,88 долара за барель. Тижнем раніше сировина зафіксувала зростання на 10%.