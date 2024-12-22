Нафта суттєво впала в ціні: скільки коштує барель чорного золота

Еталонні бренди нафти завершили тиждень із суттєвим просіданням в ціні. При цьому в останній день тижня чорне золото зафіксувало незначне зростання на ринку.

Як ціни на нафту змінилися за тиждень

Тиждень еталонні бренди нафти завершили із суттєвим спадом. Проте в п'ятницю, 20 грудня, сировина трохи зросла в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В останній день тижня нафта Brent подорожчала на 6 центрів або на 0,08%. Сировина зросла в ціні до 72,94 долара за барель. Водночас нафта U.S. West Texas Intermediate додала в ціні 8 центів або на 0,12%. Американський сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 69,46 долара за барель.

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На ринок нафти впливали відразу кілька факторів. Зокрема, йдеться про те, що ринок зважував фактор китайського попиту на нафту. Нагадаємо, що Китай є одним із ключових імпортерів чорного золота у світі. Крім того, на динаміку впливали очікування щодо зниження процентних ставок після того, як дані показали, що інфляція в США сповільнюється.