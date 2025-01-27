Як змінилася ціна нафти Brent після нових закликів Трампа до ОПЕК
- Ціни на нафту знижуються через заяви Дональда Трампа про зниження цін та збільшення видобутку нафти і газу в США.
- Нафта Brent коштує 77,97 долара за барель, а WTI - 74,16 долара за барель, зниження на 0,68% і 0,67% відповідно.
- Ф'ючерси на Brent коштують 78,87 долара за барель (-0,53%), а контракти WTI - 75,33 долара за барель (-0,66%).
Дональд Трамп продовжує впливати на ринок нафти. Заяви та плани президента США тиснуть на ціни на нафту.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У понеділок, 27 січня, ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку. На вартість нафти впливають заяви та плани президента США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціни на нафту падають після нових закликів Дональда Трампа до ОПЕК щодо зниження цін на нафту. До цього він оголосив про широкомасштабні заходи зі збільшення видобутку нафти та газу в США.
Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подешевшала на 53 центи або на 0,68%. Сорт нафти торгується на рівні 77,97 долара за барель. Американська сировина WTI впала в ціні на 50 центів або на 0,67%. Вартість нафти коливається на рівні 74,16 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,21 долара за барель (- 0,37%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 74,27 долара за барель (- 0,52%).