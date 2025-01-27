Як змінилася ціна нафти Brent після нових закликів Трампа до ОПЕК

Дональд Трамп продовжує впливати на ринок нафти. Заяви та плани президента США тиснуть на ціни на нафту.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 27 січня, ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку. На вартість нафти впливають заяви та плани президента США. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту падають після нових закликів Дональда Трампа до ОПЕК щодо зниження цін на нафту. До цього він оголосив про широкомасштабні заходи зі збільшення видобутку нафти та газу в США.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подешевшала на 53 центи або на 0,68%. Сорт нафти торгується на рівні 77,97 долара за барель. Американська сировина WTI впала в ціні на 50 центів або на 0,67%. Вартість нафти коливається на рівні 74,16 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: