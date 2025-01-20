Трамп може змінити санкції проти Росії: як це впливає на ціни на нафту

Еталонні бренди нафти починають новий торговий тиждень зі спаду. На світовий ринок нафти впливають очікування щодо планів Трампа стосовно санкцій проти Росії.

Ціни на світовому ринку нафти

У понеділок, 20 січня, ціни на нафту демонструють негативну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На світовий ринок нафти впливають очікування, що Дональд Трамп може послабити санкції проти енергетичного сектору Росії в обмін на угоду про припинення війни в Україні. Цей фактор нівелював побоювання щодо перебоїв з постачанням сировини через більш жорсткі санкції.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 16 центів або на 0,2%. Сорт нафти торгується на рівні 80,63 долара за барель. За попередню сесію нафта зафіксувала спад на 0,62%.

Нафта WTI подешевшала на 6 центів до 77,33 долара за барель. Йдеться про квітневі контракти, якими більш активно торгують на ринку. на американську нафту коштують 80,32 долара за барель. Тоді як ф'ючерси за березень зросли в ціні на 15 центів до 78,03 долара за барель.