Фактор Трампа: скільки коштує барель нафти на сьогодні

Політика Дональда Трампа продовжує впливати на ринок нафти. Нагадаємо, що інавгурація Трампа пройшла всього 3 дні тому.

Світові ціни на нафту

У четвер, 23 січня, нафта продовжує падати в ціні. Ринок зважує рішення Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі ситуація досить невизначена, оскільки не зрозуміло, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом тарифи і енергетична політика вплинуть на глобальне економічне зростання і попит на енергоносії.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 38 центів або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 78,62 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 39 центів або на 0,5% до 75,05 долара за барель.Нафта Brent дешевшає шостий день поспіль, тоді як сировина WTI – п'ятий.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: