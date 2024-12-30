Китай і США опинилися в центрі уваги: скільки коштує барель нафти

Нафта починає новий тиждень на ринку зі зростання. Увага ринку прикута до двох найбільших економік світу.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У понеділок, 30 грудня, еталонні бренди нафти зростають на ринку під час торгів після свят. Водночас трейдери очікують на важливі дані з двох найбільших економік світу Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про дані щодо стану економік США та Китаю, які мають оприлюднити пізніше цього тижня. Варто розуміти, що ці країни є найбільшими споживачами нафти у світі.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 5 центів під час торгів. Сировина торгується на рівні 74,22 долара за барель. Водночас контракти на березень, якими торгують активніше на ринку, додали в ціні 3 центи до 73,82 долара за барель. Нафта WTI подорожчала на 3 центи. Ф'ючерси на американську нафту коштують 70,63 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: