США спровокували важливі зміни на ринку нафти

Еталонні бренди нафти починають новий тиждень зі спаду. На динаміку на ринку впливають новини з США.

Що відбувається на світовому ринку нафти

У понеділок, 16 грудня, ціни на нафту падають. До того ж ціни на еталонні бренди нафти відійшли від пікових рівнів за кілька тижнів Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дешевшає на тлі новин про те, ще трейдери фіксували прибуток в очікуванні засідання Федерального резерву, яке відбудеться пізніше цього тижня. На засіданні мають ухвалити рішення щодо подальшого зниження процентних ставок.

Водночас падіння цін на нафту обмежили побоюваннями щодо перебоїв у постачанні у випадку запровадження нових санкцій США проти основних постачальників. Йдеться про Росію та Іран.

Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 21 цент або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 74,28 долара за барель. Сировина WTI зафіксувала спад на 30 центів або на 0,4%. Контракти на американську нафту коштують 70,99 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: