Ціни на нафту наближаються до важливих психологічних рівнів

Ціни на нафту продовжують зростати. На динаміку цін на ринку нафти впливають новини та рішення, які пов'язані з США.

Світові ціни на нафту сьогодні

Під час торгів у середу, 23 квітня, еталонні бренди нафти продовжують зростати в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок нафти впливає новий раунд санкцій США проти Ірану. Серед факторів впливу також є зменшення запасів сирої нафти в США і пом'якшення тону президента Дональда Трампа щодо Федеральної резервної системи.

До теми! У Росії готуються до обвалу цін на нафту в 2025 році. Очікують, що середня ціна нафти Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 55 центів або на 0,8%. Сорт нафти торгується на ринку з ціною на рівні 67,99 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 54 центи або на 0,9%. Ціна американської нафти зросла до 64,21 долара за барель. Йдеться про контракти на травень.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: