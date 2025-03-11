Ціна нафти Brent обвалилася нижче важливого рівня

Ціни на нафту продовжують падати. На ринок впливають новини з першої економіки світу та плани топових експортерів нафти.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 11 березня, еталонні бренди нафти продовжують фіксувати втрати на ринку. На ринок впливають новини про США та ОПЕК+. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, ціни на нафту падають через побоювання щодо рецесії у США. Нагадаємо, що Федеральний резерв очікує, що у першому кварталі 2025 року ВВП США, зросте, але значно менше, ніж прогнозували раніше. Ще один фактор впливу – вплив тарифів США на глобальну економіку. По-друге, ціни на нафту реагують на плани ОПЕК+ щодо збільшення обсягів видобування нафти.

Ціна 1 бареля нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 6 центів або на 0,01% до 69,22 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 13 центів або на 0,2%. Американська нафта торгується на ринку з ціною на рівні 65,90 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: