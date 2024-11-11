Нафта почала тиждень на ринку з неочікуваною динамікою

Еталонні бренди нафти демонструють різну динаміку на ринку на початку тижня. На вартість нафти впливають новини з двох найбільших економік світу.

Світовий ринок нафти

У понеділок, 11 листопада, на ринку нафту зафіксували незначні зміни. На динаміку цін на нафту впливають новини з США та Китаю. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, ослабла загроза перебоїв з поставками нафти через шторм в США. По-друге, інвесторів розчарував план економічних стимулів у Китаї, який є другим споживачем нафти в світі. Вони очікували зростання попиту на пальне в країні.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Нагадаємо, що експерти з топових банків знизили свої прогнози цін на нафту на 2025 рік через збільшення обсягів постачання та слабкий попит.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent зросла в ціні на 4 центи. Сировина торгується на рівні 73,91 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 7 центів. Цей бренд нафти коштує 70,31 долара за барель.

До теми! У п'ятницю, 8 листопада, еталонні бренди нафти зафіксували спад на ринку на понад 2%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: