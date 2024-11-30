Нафта суттєво впала в ціні: що відбувається на світовому ринку чорного золота

Нафта знову зафіксувала суттєвий спад. Йдеться як про торги в п'ятницю, так і про загальну динаміку на ринку за тиждень.

Які фактори впливають на ціни на нафту

У п'ятницю, 29 листопада, нафта завершила торговий день зі спадом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Крім того, сировина суттєво подешевшала за тиждень.

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Ціни на нафту впали через ослаблення занепокоєння щодо ризиків для постачання через конфлікт між Ізраїлем і Хезболлою. Також на ринок тиснуть перспективи збільшення пропозиції в 2025 році, навіть попри те, що ОПЕК+, як прогнозують, продовжить скорочення обсягів видобутку. Нагадаємо, що ОПЕК+ перенесла зустрічі, на якій мали ухвалити рішення щодо видобування, назначивши нову дату.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 34 центи або на 0,46%. Еталонна марка завершила торги з ціною на рівні 72,94 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 72 центи або на 1,05%. Контракти на сировину на кінець дня коштували 69 доларів за барель.

Важливо! За тиждень нафта подешевшала на понад 3%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: