ТОП країн за виробництвом металу: хто виплавляє найбільше сталі

У світі, де хмарочоси тягнуться до небес, а інфраструктурні проєкти розвиваються з величезною швидкістю, сталь залишається непорушним фундаментом прогресу. Щороку мільярди тонн цього металу виплавляються на заводах по всьому світу.

Які країни виробляють найбільше сталі?

Китай є беззаперечним світовим лідером у виробництві сталі. У 2023 році КНР виробила понад 1 мільярд тонн сталі – це понад половину (приблизно 54 %) від світового обсягу, пише 24 Канал з посиланням на звіт World Steel Association.

ТОП-5 країн-виробників сталі:

Китай – 1 019,1 мільйона тонн. Індія – 1 40,2 мільйона тонн. Японія – 87,0 мільйона тонн. США – 80,7 мільйона тонн. Росія – 75,8 мільйона тонн.

Індія, яка посідає друга позицію у рейтингу, продемонструвала найбільше зростання виробництва металу – 18%, Також динамічне зростання виробництва відбулось в Росії – 5,6%.

Цікаво! Найбільше зниження виробництва зафіксоване у Японії – 2,5% – яка займає третє місце у глобальному рейтингу.

На якому місті Україна?

У 2023 році Україна виробила 6,2 мільйона тонн сталі — це на 0,6 % менше, ніж у 2022-му році. Попри незначне скорочення, країна піднялася з 25-го на 24-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Примітно! Світове виробництво сталі в червні 2025 року зменшилося на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склало 151,4 млн тонн. У п'ятірці лідерів: Китай, Індія, США, Японія та Росія.