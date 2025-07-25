ТОП країн за виробництвом металу: хто виплавляє найбільше сталі
- Китай лідирує у світовому виробництві сталі, виробивши понад 1 мільярд тонн у 2023 році, що становить понад 54% світового обсягу.
- Україна виробила 6,2 мільйона тонн сталі, піднявшись з 25-го на 24-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.
У світі, де хмарочоси тягнуться до небес, а інфраструктурні проєкти розвиваються з величезною швидкістю, сталь залишається непорушним фундаментом прогресу. Щороку мільярди тонн цього металу виплавляються на заводах по всьому світу.
Які країни виробляють найбільше сталі?
Китай є беззаперечним світовим лідером у виробництві сталі. У 2023 році КНР виробила понад 1 мільярд тонн сталі – це понад половину (приблизно 54 %) від світового обсягу, пише 24 Канал з посиланням на звіт World Steel Association.
ТОП-5 країн-виробників сталі:
- Китай – 1 019,1 мільйона тонн.
- Індія – 1 40,2 мільйона тонн.
- Японія – 87,0 мільйона тонн.
- США – 80,7 мільйона тонн.
- Росія – 75,8 мільйона тонн.
Індія, яка посідає друга позицію у рейтингу, продемонструвала найбільше зростання виробництва металу – 18%, Також динамічне зростання виробництва відбулось в Росії – 5,6%.
Цікаво! Найбільше зниження виробництва зафіксоване у Японії – 2,5% – яка займає третє місце у глобальному рейтингу.
На якому місті Україна?
У 2023 році Україна виробила 6,2 мільйона тонн сталі — це на 0,6 % менше, ніж у 2022-му році. Попри незначне скорочення, країна піднялася з 25-го на 24-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.
Примітно! Світове виробництво сталі в червні 2025 року зменшилося на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склало 151,4 млн тонн. У п'ятірці лідерів: Китай, Індія, США, Японія та Росія.