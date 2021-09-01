Свинцевий бензин остаточно заборонили у всьому світі

Ера етилованого чи свинцевого бензину, яка тривала 99 років, добігла кінця. Остання країна – Алжир – заборонила продаж цього бензину на автозаправках.

ЮНЕП, агентство Організації Об’єднаних Націй, два десятиліття боролося за заборону свинцевого бензину, адже той шкодить здоров'ю людей.

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Свинцевий бензин: історія

Світ почав використовувати свинцевий бензин у 1922 році з добавкою тетраетилової кислоти для покращення роботи двигуна.

Однак виявили, що він спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, інсульт та рак. Ця сполука також впливає на розвиток мозку людини, особливо завдаючи шкоди дітям.

Використання свинцевого бензину стало катастрофою для навколишнього середовища та здоров'я населення,

– відзначили в ЮНЕП.

Більшість високорозвинених країн заборонили використання свинцевого бензину ще до 1980-х років. Україна заборонила його використання з 2003 року.

Що далі

В ООН привітали рішення Алжиру, яке поклало край боротьбі проти використання свинцевого бензину.

Це завдяки співпраці урядів країн, що розвиваються, тисячі підприємств та мільйонів простих людей. Відмова від використання свинцевого бензину запобігає більш ніж мільйону передчасних смертей щороку від серцевих захворювань, інсультів та раку,

– заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Проте на цьому боротьба не припиняється. ООН ставить за мету перехід від викопного палива до відновлювальної енергії.

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