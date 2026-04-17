Економія завдяки студентському: які насправді знижки дає цей квиток

Українські студенти отримують свій студентський квиток на початку навчання. Цей документ є не лише посвідченням, він також надає низку важливих переваг.

Як зекономити, завдяки студентському?

Завдяки студентському можна зекономити. Зокрема, на пересуванні у транспорті, повідомляє "Гаразд".

Наразі студенти денної форми мають право на знижку 50% на проїзд у громадському транспорті. Йдеться, зокрема, про:

автобуси;

тролейбуси;

трамваї;

метро.

Важливо! Йдеться саме про комунальний транспорт.

Також українські студенти можуть відчутно зекономити при пересуванні залізницею по території України. Зокрема, наразі знижка 50% діє:

на квитки у загальні та плацкартні вагони;

вагони 2 – 3 класів;

міжміські та приміські потяги, повідомляє Укрзалізниця.

Зверніть увагу! Ці знижки діють саме протягом навчального року.

На чому ще можуть зекономити студенти, завдяки студентському?

Завдяки студентському можна отримати знижки у більшості культурних та розважальних закладів. Наприклад, в театрах, музеях, кінотеатрах, галереях і так далі. Як саме діють знижки в цьому випадку, потрібно дізнаватися у конкретно взятій установі.

Окрім цього, значні знижки студентам зазвичай надають стрімінгові платформи. Зокрема YouTube. Для порівняння, преміум індивідуальний наразі там коштує 99 гривень місяць (це пакет для одного користувача). А от студентський обійдеться у всього – 59 гривень на місяць.

Також є заклади, де студентський дає знижку на певну їжу та напої. До того ж є спортклуби, де також передбачено спеціальні пропозиції для студентів.

Важливо! Аби підтвердити своє право на знижку, студенту потрібно мати при собі студентський. Замість фізичного документа, можна використати онлайн-версію у застосунку Дія.