Зеленський назвав санкції, що зупинять агресію Росії: якими вони повинні бути

Президент Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради закликав до посилення санкцій проти Росії. Він зазначив, що ціна нафти на рівні 30 доларів за барель позбавить країну-агресора коштів для ведення війни.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський закликав країни ЄС забезпечити фінансову підтримку України та дати чіткий сигнал щодо вступу до Європсоюзу. Президент наголосив, що у 18-му пакеті санкцій ЄС мають бути: обмеження нафтоторгівлі Росії, блокування їх "тіньового" флоту, банків і постачань для оборонної промисловості, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Зеленський додав, що цінова стеля на російську нафту на рівні 30 доларів за барель унеможливить для Росії фінансування війни.

Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру – і ми поділилися цим учора з усіма партнерами, партнерами з Європи та США, – необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію,

– додав президент.

Зеленський наголосив, що для ефективного протистояння російській агресії критично важливо, щоб союзники гарантували стабільну підтримку, зокрема через заморожування та подальше використання російських активів на потреби України.