Зеленський назвав санкції, що зупинять агресію Росії: якими вони повинні бути
- Президент Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії, включаючи ціну на нафту в 30 доларів за барель.
- Президент наголосив на важливості стабільної підтримки та використання заморожених російських активів для потреб України.
Президент Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради закликав до посилення санкцій проти Росії. Він зазначив, що ціна нафти на рівні 30 доларів за барель позбавить країну-агресора коштів для ведення війни.
Що сказав Зеленський
Володимир Зеленський закликав країни ЄС забезпечити фінансову підтримку України та дати чіткий сигнал щодо вступу до Європсоюзу. Президент наголосив, що у 18-му пакеті санкцій ЄС мають бути: обмеження нафтоторгівлі Росії, блокування їх "тіньового" флоту, банків і постачань для оборонної промисловості, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
Дивіться також Зеленський звернувся до Європейської Ради: на чому наголосив президент
Зеленський додав, що цінова стеля на російську нафту на рівні 30 доларів за барель унеможливить для Росії фінансування війни.
Стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру – і ми поділилися цим учора з усіма партнерами, партнерами з Європи та США, – необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію,
– додав президент.
Зеленський наголосив, що для ефективного протистояння російській агресії критично важливо, щоб союзники гарантували стабільну підтримку, зокрема через заморожування та подальше використання російських активів на потреби України.