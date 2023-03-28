Найбільша криптобіржа світу під загрозою у США через серйозні претензії регуляторів

У США занепокоєні діяльністю найбільшої криптобіржі у світі. Йдеться про Binance. Що відомо про цю ситуацію та які може мати наслідки – далі у тексті.

Американський регулятор припускає, що криптобіржа Binance може працювати у США незаконно. У позові Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами вказали, що компанія розвивала свій бізнес в країні, але без належної реєстрації.

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Binance у фокусі уваги регуляторів США

Регулятор заявляє, що компанія Binance порушила низку фінансових законів США. Зокрема, йдеться про норми, які спрямовані на перешкоджання відмивання грошей. А також спеціально використовувала "непрозору корпоративну структуру" для того, щоб уникнути нагляду.

Ще одна претензія до криптобіржі – відсутність протягом тривалого періоду вимог до своїх клієнтів про надання будь-якої інформації, яка необхідна для підтвердження особи перед торгівлею на платформі.

Також у 2021 році у Binance заявили про посилення своїх правил. Проте американський регулятор наголошує, що компанія паралельно консультувала клієнтів у США про те, як уникнути цього контролю з використанням підставних фірм та VPN.

До теми! Криптобіржа Binance працює у США з 2019 року. На сьогодні це найбільша централізована біржа цифрових активів, яка має понад 100 мільйонів користувачів у світі. Компанію створили у 2017 році.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, криптобіржа намагалася уникати правил та регулювання, аби отримати максимальні корпоративні прибутки. Очільник регулятора заявив, що уряд порушив цю справу з кількох причин:

Захист американських інвесторів;

Попередження для тих, хто працює в крипто-секторі.

Позиція Binance

У криптобіржі заявили, що ці претензії стали для них несподіванкою та розчаруванням. Компанія додала, що співпрацює з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами уже понад два роки.

Попри все ми прагнемо й надалі співпрацювати з регуляторами у США та світі,

– йдеться у заяві Binance.