Угоди не буде: як США зірвали плани Raiffeisen Bank та олігарха з оточення Путіна

Потужний австрійський банк відмовився від ризикупотрапити під санкції США та більше не планує укладати угоду, яка пов'язана із підсанкційним російським олігархом.

Raiffeisen Bank International повідомив про своє рішення щодо угоди з Олегом Дерипаскою, який знаходиться під санкціями США з 2018 року на офіційному сайті.

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Що відому про угоду

Raiffeisen Bank International планував викупити заморожену частку активів будівельної компанії Strabag, яка належить російському олігарху. Через санкції до операції з продажу активів хотіли залучити посередників. Суму угоди оцінюють в 1,5 мільярда євро.

До цього вказували, що австрійський банк прагнув викупити приблизно 24% акцій компанії Strabag, яка є однією із найбільших у Європі. Крім того, вказували, що завдяки цій угоді кредитор хотів спробувати вивести з Росії частину своїх прибутків‚ які застрягли там через санкційні обмеження.

Які попередження отримував банк

Компанія Strabag була залучена до низки масштабних будівельних проєктів у Росії. Зокрема, фірма відповідала за будівництво олімпійського стадіону для зимових Ігор у Сочі та житлових комплексів у Москві.

На початку травня з'явилася інформація, що центральний банк Австрії попереджав Raiffeisen Bank International щодо угоди з Дерипаскою, заявивши, що цей крок може призвести до штрафних санкцій від США. Американці також заявляли, що Raiffeisen Bank International не отримає згоди на угоду з підсанкційним олігархом.