США заморозили міжнародні резерви Афганістану на 10 мільярдів: які активи досі доступні талібам

Після захоплення Афганістану талібами Вашингтон вирішив використати одні з останніх дипломатичних механізмів проти бойовиків. Йдеться про замороження фінансових активів Афганістану.

У Білому домі наголосили, що представники "Талібану" не зможуть отримати доступ до будь-яких резервів Афганістану, які знаходяться на території США. Крім того, Вашингтон припинив постачати долар в країну на півдні Центральної Азії.

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Таліби не зможуть отримати доступ до резервів центробанку Афганістану

Центральні банки, особливо в країнах, які розвиваються, часто розміщують свої активи за кордоном. Зазвичай, кошти зберігають у таких установах, як Федеральний резервний банк Нью-Йорка (FRBNY) або Банк Англії. Згідно з останнім фінансовим звітом, золотовалютні резерви центрального банку Афганістану (DAB) оцінюють у 10 мільярдів доларів:

Ці активи включають 1,3 мільярда доларів у золоті та 362 мільйони доларів у міжнародних валютах.

доларів у золоті та доларів у міжнародних валютах. На липень вкладення банку складали 6,1 мільярда доларів. Подробиць щодо інвестицій у звіті немає, але розбивка у звіті на кінець року показала, що більшість із них – це казначейські облігації США та векселі. Цінні папери зберігаються у Туреччині, США, Швейцарії.

доларів. Подробиць щодо інвестицій у звіті немає, але розбивка у звіті на кінець року показала, що більшість із них – це казначейські облігації США та векселі. Цінні папери зберігаються у Туреччині, США, Швейцарії. У червні Міжнародний валютний фонд оцінив активи Афганістану у 9,5 мільярда доларів.

доларів. Виконуючий обов'язки глави афганського центробанку Аджмала Ахмаді, який 15 серпня покинув країну, заявив, що міжнародні резерви Афганістану складають 9 мільярдів доларів.

Таліби не отримають доступ до резервів центробанку Афганістану / Фото Unsplash

Ми можемо сказати, що доступні талібам кошти складають приблизно 0,1-0,2% від загальних міжнародних резервів Афганістану. Небагато,

– написав чиновник у твітер.

BBC пише, що збереження DAB в іноземній валюті у червні становили приблизно в 362 мільйони доларів. Ці кошти зберігалися в головних офісах, філіях банку та президентському палаці на території Афганістану, і вони зараз знаходяться в руках "Талібану". Банк також зберігає невелику кількість золотих злитків і срібних монет в своїх сховищах і скарб із золотих прикрас і монет, яким понад 2000 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав The Wall Street Journal, що США готові використати свою фінансову міць, щоб чинити тиск на талібів на кількох фронтах, в тому числі шляхом санкцій та фінансової допомоги, яка має значення для підтримки афганської економіки на плаву.