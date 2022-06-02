США ввели санкції проти російського промгіганта: акції компанії обвалились

США розширили список санкції проти Росії. До нового пакету потрапив й промисловий гігант держави-агресорки "Северсталь", акції якого торгуються на фондовій біржі. Реакція ринку була миттєвою.

США запровадили санкції проти російського бізнесмена Олексія Мордашова, члені його сім'ї та підконтрольних йому компаній. Однією з них є й сталеливарна і гірничодобувна компані "Северсталь". Компанія є четвертим виробником сталі за обсягами на території держави-агресорки, за даними Bloomberg.

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Акції російської компанії різко впали після новин про санкції США

Ліцензія на згортання операцій із російською компанією діє до 31 серпня. Після появи цієї інформації акції компанії стрімко обвалилися в ціні. На ринку зафіксували спад на рівні понад 15%.

Згідно з даними сайту Investing.com, вартість цінних паперів російського промгіганта коливається на рівні майже 816 рублів за штуку. При чому день акції "Северсталі" почали з ціною на рівні 960 рублів за штуку.

Додамо, що капітал власника більшістю активів уже підсанкційної компанії Олексія Мордашова видання Forbes оцінює у 19,6 мільярда доларів. Тоді як за версією Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 23,5 мільярда доларів. Мордашов також володіє частками у наступних компаніях:

Nordgold (золото);

ВАТ "Силові машини";

TUI.

Він також інвестував у Національну Медіа Групу, банк "Росія" та телекомунікаційного оператора "Ростелеком", повідомляє Bloomberg.