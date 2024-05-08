У США компанію, яка співпрацювала з Дональдом Трампом, заборонили назавжди

У США регулятор покарав аудиторську компанію, яку наймала материнська компанія медіа-платформи Дональда Трампа. Йдеться про фірму BF Borgers та її власника.

Американський регулятор провів розслідування щодо діяльності фірми BF Borgers. Додамо, що ця фірма відповідала за аудит компанії Trump Media, яка у 2024 році вийшла на біржу.

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У США виявили аудитора, який порушував стандарти роботи

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, фірма BF Borgers не проводила належний аудит та моніторинг фінансових звітів публічних компаній. Крім того, регулятори з'ясували, що власник компанії Бенджамін Боргерс безпосередньо говорив співробітникам фірми, що вони можуть копіювати дані з попередніх аудитів і вставляти у нові аудиторські звіти для клієнтів.

Комісія з цінних паперів та бірж США виявила, що свідоме ігнорування стандартів Ради з нагляду за обліком публічних компаній тривало з січня 2021 року по червень 2023 року.

Пояснюють, що працівники змінювали лише дати, тоді як вся інша інформація була скопійованою з попереднього аудиту або огляду даних компанії за квартал. Боргерс також неправдиво задокументував неіснуючу роботу. Зокрема, він вказував, що зустрічався з партнерами для обговорення потенційних ризиків, пов'язаних з аудитом.

У результаті й BF Borgers, і її власник Бенджамін Боргерс погодилися на довічне відсторонення від бухгалтерської практики. Також фірма сплатить штраф у розмірі 12 мільйонів доларів, тоді як Боргерс – штрафи на 2 мільйони доларів, вказано на сайті американського регулятора.