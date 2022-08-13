Радниця Байдена вимушена відмовитися від інвестицій на десятки мільйонів доларів: що сталося

Старша радниця президента США Аніта Данн вимушена відмовитися від інвестиційного портфеля на десятки мільйонів доларів. Що про це відомо – читайте далі.

Фінансовий звіт Данн, який нещодавно оприлюднили, не лише займає 93 сторінки, але й розкриває дані про низку акцій, облігацій тощо. Це політикиня та її чоловік Боб Бауер накопичили на за роки.

Варте уваги Нафта знову падає в ціні: які варіанти розвитку ситуації на ринку можливі

Бауер – це впливовий адвокат, який працював у Білому домі за каденції Барака Обами. Також стратегині з питань політики та комунікацій також доведеться взяти самовідвід від низки внутрішніх і міжнародних проблем, які стосуються її колишніх клієнтів.

Старша радниця президента США та її інвестиції

Інвестиційний пакет Данн оцінюють від 16,8 до 48,2 мільйона доларів. За даними Білого дому, радниця президента США є одною із засновниць консалтингової фірми SKDK. Додають, що за 2,5 роки їй виплатили суму у розмірі 738 715 доларів.

Етичні правила вимагають від чиновників Білого дому відмовитися від справ, які суперечать їхнім фінансовим інтересам. Коли посадові особи мають великий обсяг обов’язків і ще більший портфель акцій, сонячне світло – найкращий дезінфектор,

– заявив Кедрік Пейн, віцепрезидент і генеральний радник юридичного центру Campaign Legal Center.

Речник Білого дому Кріс Мігер повідомив CNBC через електронну пошту, що Данн необхідно відмовитися від інвестиційних активів. Крім того, вона більше не зможе вести ніякі справи, які пов'язані з SKDK або її колишніми клієнтами, як і протягом двох років відвідувати відповідні зустрічі.

Згідно з останніми даними, відомо що Данн та її чоловік інвестували у низку різних активів. Зокрема йдеться про таких гігантів як:

Amazon,

Alphabet (материнська компанія Google),

Boeing,

Bank of America,

Chevron,

Dow,

KKR,

Morgan Stanley.

Портфель подружжя різноманітний і включає щонайменше 500 тисяч доларів, закріплених у хедж фонді.

Актуально – звернення Зеленського за 12 серпня: дивитися відео