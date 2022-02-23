Справжній екстрим: чому легендарний мільярдер Воррен Баффет не інвестує у Росію

Відомий американський інвестор Воррен Баффет уникає введення бізнесу у Росії. Чому американський мільярдер ухвалив таке рішення – читайте далі.

У минулому американський інвестор та бізнесмен Воррен Баффет мав справу з погрозами. Йдеться про конфіскацію активів та насильство.

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Історія відносин Баффета та Росії

У 2006 році на щорічній зустрічі з акціонерами Воррен Баффет розповів, що його інвестиції в американський банк Salomon Brothers (припинив працювати у 2003 році) неприємно завершилася. Річ у тому, що на момент початку вкладання коштів банк володів нафтовою компанією, яка незабаром зіткнулася з проблемами.

Поки ми бурили, нам були раді. Тоді, коли ми хотіли розпочати вивезення нафти, після того, як наші гроші були використані на просвердлювання свердловини, вони перестали бути такими дружніми. Насправді те, що сталося з нами – справжній екстрим,

– розповів мільярдер.

Крім того, Воррен Баффет розповів про спробу повернення їхнього обладнання з російського регіону. У результаті вони почули наступне: "не лише техніка не вийде, люди теж не вийдуть". Інвестор додав, що після такого досвіду може пройти певний час перш ніж вони знову захочуть вкласти багато грошей у Росію. Крім того, Баффет наголосив, що досить важко розвинути велику впевненість у тому, що "світ назавжди змінився там з точки зору ставлення до капіталу, а особливо до іноземного капіталу".

Forbes оцінює капітал Воррена Баффета удоларів. За версією Bloomberg , інвестор володіє статками у розмірідоларів.

Воррен Баффет не веде бізнес у Росії / Фото Unsplash

Логічно, що у 2003 році Воррен Баффет надав перевагу китайській нафтовій компанії перед російською у контексті інвестицій. За словами інвестора у 2011 році, йому було комфортніше придбати акцій PetroChina ніж ЮКОСА.

Діловий партнер Баффета Чарлі Мангер заявив про власну настороженість щодо Росії під час щорічної зустрічі Daily Journal цього місяця. Інвестора запитали, чому він вирішив вкласти гроші у Китай, коли його колега Джеффрі Гундлах назвав цю країну непридатною для інвестицій, пише Business Insider.

Я ставлюся до Росії так, як він до Китаю. Я не інвестую в Росію,

– відповів Чарлі Мангер.

Ціна важливіше політики

У 2014 році Росія окупувала український Крим та вдерлася на Донбас. На фоні цього у Воррена Баффета поцікавилися, чи впливає макроекономічний фактор на його інвестиційні рішення. У своїй відповіді він звернув увагу на два моменти:

Мільярдер згадав, що придбав свої перші активи у 1942 році, тобто всього через кілька місяців після нападу японців на Перл-Гарбор.

За його словами, тоді макроекономічні показники теж виглядали не надто привабливо, проте це не завадило йому почати інвестувати.

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Баффет наголосив, що його інвестиції не залежать від заголовків, натомість він зосереджувався на тому, що він отримував за свої гроші. Американський мільярдер завжди шукає конкретний перелік речей, який не залежить від географії бізнесу: