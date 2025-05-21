Швеція закликає захищати вид розрахунків, який відомий у всьому світі

Світ стрімко розвивається та змінюється. Це стосується й світу фінансів та розрахунків. Зокрема, у Швеції заявили про необхідність захистити один із варіантів оплати послуг та товарів.

У Швеції планують захищати готівку

Центральний банк Швеції заявив про необхідність збереження готівкового способу оплати в країни. Регулятор звернувся до Міністерства фінансів, повідомивши про необхідність відповідних політичних рішень, пише 24 Канал з посиланням на пресреліз банку.

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Річ у тому, що безготівковий спосіб оплати дуже поширений у Швеції. Зокрема, у багатьох місцях просто більше не приймають готівку від клієнтів.

До теми! Офіційна валюта в країні – це шведська крона. В обігу знаходяться монети 1, 2, 5, 10 крон, а також банкноти з такими номіналами: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 крон.

Центробанк заявив, що розрахунки готівкою – це необхідність для забезпечення платіжної інклюзивності для всіх верств суспільства та підтримання стійкості платіжної системи в надзвичайних ситуаціях. Регулятор також підтримав пропозицію Комісії з питань готівкового обігу, яка включає такі обов'язки:

Впровадження обов'язкового приймання готівки під час продажу товарів першої потреби;

Посилення відповідальності банків у питаннях обігу готівки.

Нагадаємо, що у Росії є проблеми з готівковими доларами. Особливо йдеться про долари нового зразка, яких майже немає у банках та обмінниках.



