Швеція закликає захищати вид розрахунків, який відомий у всьому світі
- Центральний банк Швеції наполягає на збереженні готівкових розрахунків для інклюзивності та стійкості платіжної системи.
Регулятор пропонує обов'язкове приймання готівки для товарів першої необхідності та посилення відповідальності банків.
Світ стрімко розвивається та змінюється. Це стосується й світу фінансів та розрахунків. Зокрема, у Швеції заявили про необхідність захистити один із варіантів оплати послуг та товарів.
У Швеції планують захищати готівку
Центральний банк Швеції заявив про необхідність збереження готівкового способу оплати в країни. Регулятор звернувся до Міністерства фінансів, повідомивши про необхідність відповідних політичних рішень, пише 24 Канал з посиланням на пресреліз банку.
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Річ у тому, що безготівковий спосіб оплати дуже поширений у Швеції. Зокрема, у багатьох місцях просто більше не приймають готівку від клієнтів.
До теми! Офіційна валюта в країні – це шведська крона. В обігу знаходяться монети 1, 2, 5, 10 крон, а також банкноти з такими номіналами: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 крон.
Центробанк заявив, що розрахунки готівкою – це необхідність для забезпечення платіжної інклюзивності для всіх верств суспільства та підтримання стійкості платіжної системи в надзвичайних ситуаціях. Регулятор також підтримав пропозицію Комісії з питань готівкового обігу, яка включає такі обов'язки:
- Впровадження обов'язкового приймання готівки під час продажу товарів першої потреби;
- Посилення відповідальності банків у питаннях обігу готівки.
Нагадаємо, що у Росії є проблеми з готівковими доларами. Особливо йдеться про долари нового зразка, яких майже немає у банках та обмінниках.