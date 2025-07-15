Які статки у Джорджа Клуні та на чому він заробляє

Джордж Клуні залишив помітний слід історії Голлівуду. Він вважається одним із найуспішніших акторів, розпочавши кар'єру на телебаченні, а потім досягнувши великого успіху в кіно.

Як Джордж Клуні став багатим?

Свої значні статки Клуні зумів накопичити з кількох причин. Перш за все, він стабільно працює в індустрії розваг з 1980-х років – актор здобув широку популярність в 1990-х і відтоді регулярно знімається в касових фільмах і, відповідно, отримує високі гонорари, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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Крім акторської діяльності, Клуні досяг успіху як сценарист, режисер і продюсер. Він продюсував ряд успішних фільмів, отримав визнання критиків і був номінований на премію "Оскар" в категоріях "кращий сценарій", "кращий режисер" і "кращий фільм".

Важливо! У 2013 році актор отримав "Оскар" як один з продюсерів картини "Операція "Арго".

Клуні також укладав вигідні рекламні контракти, серед яких особливо виділяється угода з брендом Nespresso, укладена у 2013 році, на суму близько 40 мільйонів доларів. У тому ж році актор став співзасновником бренду текіли Casamigos.

Примітно! У 2017 році компанія була продана алкогольному гіганту Diageo за 1 мільярд доларів. Після вирахування податків Клуні отримав близько 150 мільйонів доларів – і це без урахування додаткових бонусів, передбачених умовами угоди.

Крім того, як одна з найпопулярніших фігур у кіноіндустрії, Клуні може розраховувати на багатомільйонні гонорари.

За даними ЗМІ, йому платять близько 20 мільйонів доларів за зйомки в одному фільмі, хоча ця сума може варіюватися залежно від проєкту.

Які статки у Джорджа Клуні

За різними оцінками, річний дохід Джорджа Клуні перевищує 50 мільйонів доларів, включаючи зйомки, продюсерські проєкти та рекламні контракти. Його щомісячний дохід становить понад 4 мільйони доларів, однак ця цифра також може змінюватися.

Станом на 2025 рік статки Джорджа Клуні оцінюються приблизно в 500 мільйонів доларів.