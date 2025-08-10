Одна копійка – тисячі гривень: за які монети колекціонери готові заплатити дорого
- Колекціонери готові заплатити до 14 тисяч гривень за одну копійку 1992 року з рідкісним різновидом.
- Така копійка має округлу верхівку правого верхнього листа на аверсі і великі ягоди на реверсі.
Колекціонери-нумізмати можуть заплатити за одну копійку, що вже вийшла з обіду в Україні, до 14 тисяч гривень. Однак дорого оцінюються лише екземпляри 1992 року з відповідним різновидом штампа та станом монети.
Скільки може коштувати одна копійка?
Деякі рідкісні екземпляри 1 копійки 1992 року можна продати значно дорожче, якщо їхній різновид становить 1.11AE, передає 24 Канал з посиланням на сайт "Монети-Ягідки".
Річ у тім, що існує два різновиди реверсу однієї копійки. Це АА (з дрібними ягодами та тонким шрифтом) та АЕ.
- Відтак, за різновид 1.11AE колекціонери можуть дати від 4 до 14 тисяч гривень.
- А за різновид 1.11АА з маленькими ягодами на реверсі не матиме фінансової цінності.
Особливості різновиду 1.11AE полягають в округлій верхівці правого верхнього листа на аверсі та великих ягід на реверсі.
Вигляд однієї копійки 1992 року з різновидом 1.11AE / Скриншот з сайту "Монети-Ягідки"
Цікаво! На аукціоні колекціонери готові заплатити за копійку різновиду 1.35AA від 11 тисяч гривень. На копійці повинна бути східчаста верхівка правого верхнього листа на аверсі та маленькі ягоди на реверсі. У березні 2023 року таку копійку купили за 17,6 тисячі гривень.