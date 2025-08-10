Колекціонери-нумізмати можуть заплатити за одну копійку, що вже вийшла з обіду в Україні, до 14 тисяч гривень. Однак дорого оцінюються лише екземпляри 1992 року з відповідним різновидом штампа та станом монети.

Скільки може коштувати одна копійка?

Деякі рідкісні екземпляри 1 копійки 1992 року можна продати значно дорожче, якщо їхній різновид становить 1.11AE, передає 24 Канал з посиланням на сайт "Монети-Ягідки".

Річ у тім, що існує два різновиди реверсу однієї копійки. Це АА (з дрібними ягодами та тонким шрифтом) та АЕ.

Відтак, за різновид 1.11AE колекціонери можуть дати від 4 до 14 тисяч гривень.

А за різновид 1.11АА з маленькими ягодами на реверсі не матиме фінансової цінності.

Особливості різновиду 1.11AE полягають в округлій верхівці правого верхнього листа на аверсі та великих ягід на реверсі.



Вигляд однієї копійки 1992 року з різновидом 1.11AE / Скриншот з сайту "Монети-Ягідки"

Цікаво! На аукціоні колекціонери готові заплатити за копійку різновиду 1.35AA від 11 тисяч гривень. На копійці повинна бути східчаста верхівка правого верхнього листа на аверсі та маленькі ягоди на реверсі. У березні 2023 року таку копійку купили за 17,6 тисячі гривень.