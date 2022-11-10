Рекордні успіхи за 40 років: які фактори допомагають долару США зростати

Долар зміцнює позиції проти кошика з 6 валют основних партнерів США. Про останні зміни на ринку та фактори впливу на котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у четвер, 10 листопада, продовжує зростати на ринку напередодні нових даних про інфляцію в країні, які будуть мати вкрай важливе значення для майбутніх кроків Федерального резерву.

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Водночас американська валюта встигла вже навіть трохи скоротити темпи свого зростання, оскільки інвестори усвідомили результати проміжних виборів у США, пише Reuters.

Динаміка долара США на ринку

На цю мить, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,72, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,15%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,88, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що відбувається з іншими валютами

Вартість євро впала нижче паритету з доларом США. Тоді як британський фунт виріс на 0,32%, відновивши частину втрат під час попередньої сесії. Японська єна також зміцнює позиції проти долара.

Курс зупинився на рівні 146,22 євро за долар, повідомляє Reuters. Цікаво, що лише у вересні японська національна валюта обвалилася до найслабшого рівня за понад 30 років.

За останні кілька тижнів долар дещо втратив оберти, оскільки на ринку відігравали важливу роль сподівання, що Федеральна резервна система може почати проводити менш агресивні підвищення процентних ставок вже з грудня.

Аналітики додають, що криза на ринку криптовалют також вплинула на настрої щодо ризику. У результаті ця динаміка також підтримала долар.

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