Критично важливий метал для світу: скільки коштує 1 грам платини

Платина є одним із досить популярних дорогоцінних металів у світі. В останні місяці попит на метал на глобальному ринку суттєво зріс.

Ціна платини на ринку

Ф'ючерси на платину у травні 2025 року зросли в ціні до понад 980 доларів за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics. У цьому місяці метал подорожчав на тлі поновлення попиту, відійшовши від мінімуму за три тижні – 959,5 долара за унцію, який зафіксували наприкінці квітня.

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У травні ціна на платину зросла на тлі посилення геополітичної напруженості у світі. Перш за все метал відреагував на ескалацію конфлікту між хуситами та Ізраїлем. Крім того, ринок металів був більш активним через ослаблення долара, переговори між США та Китаєм щодо тарифів. Також дорогоцінні метали зросли на фоні відновлення попиту на безпечні активи.

Цікаво! Найдорожчим металом у світі визнали осмій, який походить з платинової групи металів. Кілограм осмію оцінюють в понад 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів). Така висока ціна металу обумовлена його рідкістю та складністю видобутку.

Станом на 12 травня ф'ючерси на платину торгуються на ринку з ціною на рівні 982 долари за унцію. За сьогодні метал подешевшав на 1,3%. З початку 2025 року метал виріс в ціні на 7,69%, за даними Google Фінанси. На порталі Apmex ціна платини коливається на рівні 1003 доларів за унцію. При цьому 1 грам платини коштує 32,25 долара.

До теми! Платина – це стратегічно важливий метал для світу. Це визнають у США, ЄС та Китаї, за даними CME Group. Зокрема, метал відіграє значущу роль для енергетичного переходу та