Статки Бреда Пітта: скільки заробляє зірка фільму "Формула-1"

Актор і продюсер фільму про Формулу-1 Бред Пітт отримує щедрі гонорари за свої ролі. Його статки та популярність значно зросли завдяки кільком успішним комерційним проєктам.

Як розбагатів Бред Пітт?

З моменту своєї проривної ролі у фільмі 1991 року "Тельма і Луїза" Бред Пітт залишається незмінним улюбленцем Голлівуду. Актор і продюсер протягом десятиліть знімався в найбільших фільмах, що принесло йому значні статки, пише 24 Канал з посиланням на The Street.

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В останні роки капітал актора помітно зріс – завдяки як вдалим ролям, так і багатомільйонним угодам з нерухомістю та продажу контрольного пакета продюсерської компанії Plan B Entertainment.

Цікаво! На рахунку Пітта дві премії "Оскар": за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Одного разу в Голлівуді" і як продюсеру фільму "12 років рабства", який отримав нагороду як найкращий фільм.

Крім того, Пітт продовжує судитися за право власності на виноробню Chateau Miraval у Франції, вартість якої оцінюється більш ніж у 500 мільйонів доларів. Раніше маєток він придбав спільно з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Які статки Бреда Пітта?

За різними оцінками статки Пітта становлять близько 400 мільйонів доларів. Актор, як правило, отримує близько 20 мільйонів доларів за фільм, проте дохід може бути значно вищим, якщо він виступає також як продюсер або отримує відсоток від прибутку.

Примітно! За участь у фільмі "Одинадцять друзів Оушена" загальний гонорар Пітта збільшився ще на 30 мільйонів доларів.

У 2016 році річний дохід зірки Голлівуду склав 31,5 мільйона доларів. А у 2022 він увійшов в десятку найбільш високооплачуваних артистів світу: тоді його дохід склав близько 100 мільйонів доларів.

Цікаво! З них 30 мільйонів Пітт отримав за три фільми – "Вавилон", "Швидше кулі" та "Загублене місто", а решту – від продажу контрольного пакета кінокомпанії Plan B, яку він заснував спільно з Дженніфер Еністон.

Компанія Plan B випустила ряд високо оцінених критиками картин, включаючи: "Місячне світло", "12 років рабства" і "Відступники". Попри продаж частки французькому медіаконгломерату Mediawan, за даними Variety, Пітт зберіг міноритарний пакет акцій.