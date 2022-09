Скандали Amnesty International, пов'язані з Україною: скільки донорів вже втратила організація

У світі набирає обертів новий скандал з неурядовою організацією Amnesty International, яка була заснована у 1961 році в Британії. Що сталося і як це впливає фінансове становище організації – читайте на Фінанси24

Британська філія правозахисної організації Amnesty International почала кампанію зі збору коштів для російських політв'язнів зі спеціальним QR-кодом на фірмових конвертах із зображенням двох людей.

Зверніть увагу Хіти цієї осені: які активи варті уваги вже зараз

Скандали Amnesty International, пов'язані з Україною

Проблема у тому, що одна людини в кольорах прапора України, тоді як інша – росії. На це відреагував постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Дипломат розкритикував цю кампанію, назвавши її аморальною.

Подумайте двічі, перш ніж вирішити, куди підуть ваші £€$¥!,

– додав Кислиця у твітері.

Тоді як експерт зі Східної Європи Сергій Сумленний назвав цю кампанію спробою відбілити геноцид українців, який зараз чинять росіяни. Аналогічно відреагували й у мережі. Цікаво, що реакції українців та іноземців дуже схожі, як і претензії до цієї організації.

Важливо згадати, що це не перший скандал правозахисної організації, який пов'язаний з Україною. У серпні 2022 року від Amnesty International опублікували звіт, в якому засуджували Збройні Сили України. Нібито дії українських захисників та захисниць піддають небезпеці цивільних, застосовуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях.

Наслідки одного з скандалів

Після цього звіту Amnesty International почали масово критикувати. Український офіс організації засудив ці висновки, підкресливши, їхні дані не включили до фінального документа. Крім того, після цього пішла з посади очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук.

Звіт правозахисної організації гостро розкритикували у її польському офісі, як і журналісти The Times. У виданні підкреслили, що Amnesty International зробила потужний крок у сторону знищення довіри до себе, слугуючи рупором для пропаганди держави-агресорки.

Далі – більше! Правозахисна організація почала втрачати патронів, які фінансово їх підтримували. Зокрема, фінський офіс Amnesty International втратив приблизно 400 донорів після публікації скандального звіту. Про це повідомив очільник відділу організації у Фінляндії Франк Йоханссон. Він додав, що це приблизні цифри й на той момент втрати склали приблизно 1% від бази усіх своїх патронів.

Це не вперше дії Amnesty International критикують, проте звіт з критикою України призвів до найбільшого відтоку патронів за останні 32 роки, пише The New Voice of Ukraine. Кожен, хто має бажання може задонатити філії правозахисної організації у Фінляндії 20, 35 та 50 євро. Це може бути як одиничний, так і повторюваний платіж, інформує офіційний сайт.

Схожу ситуацію зафіксували й в британському офісі Amnesty International, де повідомили про втрату "кількох членів та спонсорів". Проте джерела заявляють, що з початку серпня вони втратили понад 1000 постійних донорів. Про це повідомив міжнародний юрист, виконавчий директор ООН Ватт, правозахисної громадської організації та сторожової групи ООН, що базується в Женеві у твітер.

Важливо підкреслити, що переважна більшість доходів Amnesty International надходить від людей з усього світу. Йдеться про особисті та незалежні фінансові надходження, які за задумом мають допомагати організації зберігати повну незалежність. Для прикладу, британський офіс завдяки внескам членів та донатам на рік отримують 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, пише видання Third Sector.