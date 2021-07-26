Credit Suisse владнав масштабний шпигунський скандал: чому банк знову опинився в режимі кризи

Credit Suisse, один з найбільших банків Швейцарії, нарешті зумів врегулювати спір з одним зі своїх колишніх банкірів. Йдеться про шпигунський скандал, який сколихнув професійний світ Швейцарії та призвів до масштабних кадрових змін у банку.

Банк підтвердив, що сторонам вдалося домовитися про врегулювання спору без суду. У зв'язку з цим прокуратура припинила своє розслідування. Інші деталі мирової угоди не розголошуються.

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Шпигунський скандал Credit Suisse

Скандал спалахнув у вересні 2019 року, коли стало відомо, що за екскерівником Credit Suisse з управління активами Ікбалом Ханом стежили приватні детективи, найняті швейцарським банком після того, як він перейшов до їхнього головного конкурента UBS. Спершу Credit Suisse заявив, що це шахрайство, проте пізніше з'явилися подробиці іншого "спостереження". В грудні 2019 року фінансовий гігант визнав, що крім Хана також шпигував за ексглавою відділу кадрів Пітером Герке. Скандал набрав ще більше обертів після того, як з'явилися дані про те, що банк шпигував за організацією Greenpeace у 2017 році.

Ікбал Хан погодився відкликати скарги проти свого колишнього роботодавця та приватних детективів. Однак, швейцарський регулятор

У лютому 2020 року Тіджаме Тіам покинув пост генерального директора після п'яти років, витрачених на спроби відновити репутацію банку на тлі скандалу, що вибухнув. У той час він наголошував, що йому "нічого не відомо про спостереження двох колишніх колег". Він також підмітив, що ця ситуація викликала занепокоєння у Credit Suisse.

Деталі шпигунського скандалу у Credit Suisse: дивіться відео

Я шкодую, що це сталося, і цього ніколи не повинно було статися,

– додав Тіам.

Швейцарський гігант знову повернувся до кризового режиму після краху американського хедж-фонду Archegos та британського стартапу Greensill Capital.

Ми перебуваємо на початковій стадії стратегічного перепозиціонування банку. Є два важливих моменти. Перший – це визначення нашого довгострокового напрямку. Інший, який необхідно вирішити паралельно і якнайшвидше, – це розв'язання проблем, які завдають шкоди банку,

– заявив Антоніу Орта-Осоріо, який очолив Credit Suisse у 2021 році.