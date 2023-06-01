Фінансові поради від мільйонера, який самостійно досяг успіху: на що не варто витрачати гроші

Побудова особистого капіталу часто вимагає визначення пріоритетів. Особливо, якщо йдеться про мільйонний капітал. Інвестор та бізнесмен, який самостійно досягнув бажаного фінансового рівня, поділився власним досвідом та порадами.

39-річний Джонатан Санчес зумів самостійно стати першим мільйонером у власній родині. Цю ціль він досягнув завдяки інвестиціям у нерухомість та фінансовому бізнесу. Санчес виділив категорії речей, на які він ніколи не буде витрачати гроші.

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Нові автомобілі

Автомобілі зазвичай втрачають майже 60% від своєї первинної вартості протягом перших п'яти років після придбання. Саме тому підприємиць заявив, що не розуміє, як виправдати такі витрати, оскільки він знає цей вклад буде лише знецінюватися.

Швидка мода

Інвестор робить ставку на предмети гардероба, які можна носити незалежно від мінливих тенденцій. Своїх дітей він навчає бережно ставитися до своїх речей, аби вони прослужили довше. Нові речі купують лише, коли виникає така потреба.

Що таке швидка мода Це термін, який використовують ритейлери для позначення швидкого оновлення асортименту марки кілька разів на сезон.

Відмова від неякісних товарів

Ощадливість аж ніяк не означає, що потрібно купувати найдешевші речі. Навпаки, якщо йдеться про товар з довготривалим терміном використання, то економити не варто. Для прикладу, краще придбати хороший холодильник чи диван, ніж міняти товар на постійній основі через низький рівень якості.