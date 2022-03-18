Що буде з гривнею під час війни та після її закінчення: прогноз експрем'єр-міністра Гончарука

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що відбувається з гривнею та чого чекати після закінчення війни.

Гончарук повідомив, що пильно стежить за курсом російського рубля. Головна мета – зрозуміти, у якому стані перебуває економіка ворога. Водночас часто звучить наступне питання: що буде з гривнею.

Зверніть увагу Як не стати жертвою інтернет-шахраїв

Фактори впливу

Гончарук наголосив, що у мирний час курс національної валюти України залежить від двох факторів:

співвідношення імпорт/експорт,

очікувань.

З початком війни ситуація змінилася, оскільки перший показник відійшов на другий план, адже економіка країни працює в шоковому стані. Тож на сьогодні ключове значення має фактор очікування.

Перші дні війни стали найскладнішим випробуванням для фінансової системи та гривні, адже було незрозуміло, чи виживе держава, чи продовжать працювати її інституції. На щастя, цей удар Україна витримала.

Що відбувається на валютному ринку

Гончарук заявив, що у цій ситуації Нацбанк ухвалив єдине правильне рішення – встановлення фіксованого курсу з метою уникнення паніки. Водночас національна фінансова система довела свою стійкість та продовжує працювати.

Крім того, до початку війни український центробанк проводив жорсткі “стрес-тести” для банків моделюючи різного роду шоки на фінансовому ринку. Це була системна практика НБУ, і як виявилося це було не дарма. Тож на початок війни українські банки були готові, тоді як основні міжнародні інституції підтримують Україну. Йдеться про:

Міжнародний валютний фонд,

Світовий банк,

Європейський банк реконструкції та розвитку.

Прогноз Гончарука щодо гривні / Фото Getty Images

За словами колишнього очільника уряду, економіка України вже адаптувалася, починає відновлюватись, а також показує стабільний та позитивний тренд. Він наголосив, що наразі дуже важливо підтримати цю динаміку. Тож посівна – дуже важливе задання у сучасних умовах, адже це формує позитивні очікування, що позитивно впливає на українську гривню.

Гончарук додав, що на сьогодні придбати долар у готівці за 29 гривень дуже складно, адже на ринку обмінний курс перетнув цю позначку, проте не критично. Це є одним із наслідків низки обмежень, які Нацбанк запровадив з метою стабілізації роботи фінансової системи.

Що буде після війни

Однак відразу після закінчення війни ці ліміти поступово будуть скасовувати. У результаті готівковий курс знову буде близьким до офіційного.

Звичайно варто очікувати коливання курсу.

Але Гончарук висловив впевненість у тому, що центробанку вдасться контролювати процес повернення до плаваючого курсу контрольованим. Крім того, позитивно вплине на ситуацію приплив капіталу в Україну після війни, як очікують.

Ексочільник Кабміну додав, що конкретний сценарій залежить від двох важливих елементів: коли і як закінчиться війна. Гончарук вважає, що українська нацвалюта як і вся система “краш-тест” успішно пройшли. Закінчив він свій пост наступними словами: "Вона сильна як ЗСУ і надалі буде лише зміцнюватись, якщо не відбудеться нічого катастрофічного в військовому плані".

Польща заявила про "дерусифікацію економіки": дивитися відео