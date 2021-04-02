Щедрий жест: Майлі Сайрус запустила кампанію з роздачею акцій

Популярна американська співачка Майлі Сайрус разом з компанією Square запустила цей проєкт в честь 15-ї річниці серіалу "Ханна Монтана", в якому вона зіграла головну роль.

Ринок відреагував майже відразу. Акції компанії зросли на 6,68% до 227,05 доларів за один цінний папір.

Варте уваги Рекордний обвал за 4 роки: що сталося з цінами на золото

Інвестиції в себе

Усі охочі можуть взяти участь в розіграші, який триватиме до 13 квітня. Акції можна буде отримати через платіжний сервіс Cash App. Цікаво, що компанія не вперше залучає до співпраці відомих людей. Минулого року співачка Меган Ті Сталліон роздала користувачам додатку біткойни вартістю в 1 мільйон доларів.

Немає нічого важливішого, ніж інвестиції в себе. Тож, я хочу поширити право володіння акціями серед якомога більшої кількості людей. Тому я об'єднуюся з Cash App, щоб роздати акції на 1 мільйон доларів,

– пояснила своє рішення співачка.

За даними Bloomberg, кампанія Майлі Сайрус яскраво продемонструвала, що акції набувають все більшої популярності серед діячів культури. Раніше інвестиції сприймали, як нудні інструменти зі світу професійних гравців Уолл-стріт.

Загалом ставлення до ринку акцій у світі змінилося на фоні пандемії коронавірусу. Люди, які опинилися у "пастці" своїх домівок, почали масово завантажувати різні додатки для інвестування. Стрімке зростання активності на біржі призвело до пожвавлення торгів.

Чимало компаній завдяки притоку нових інвесторів досягли рекордних максимумів. В їх числи Tesla, Bitcoin, GameStop Corp.