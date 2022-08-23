Сербія припинить імпортувати російську нафту

З 1 листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту, через санкції Євросоюзу щодо країни-агресорки. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

Сербія не імпортуватиме російську нафту

Під час звернення Вучич зауважив, що замість обговорення серйозних питань, як от санкції Євросоюзу щодо російської нафти, суспільство приділяє значну увагу обговоренню "дурниць".

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Під "дурницями" глава Сербії розумів можливе скасування Європрайду в Бєлграді.

Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше,

– сказав Вучич.