Санкції США та штучний інтелект: професор з Китаю може увійти до списку найбагатших людей світу

Всього через кілька тижнів після того, як США внесли підрозділ SenseTime Group Inc. до чорного списку за ймовірні порушення прав людини, засновник компанії Тан Сяоо може увійти до списку найбагатших людей у світі.

SenseTime – це найбільша китайська компанія, яка займається штучним інтелектом. Її штаб-квартира знаходиться у Гонконзі.

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Компанія SenseTime може створити нового мільярдера

SenseTime оцінила первинне публічне розміщення своїх акцій на біржі у 3,85 гонконзьких долара або 49 центів за штуку. Це дозволило залучити 5,55 мільярда гонконзьких доларів. У доларах США це понад 700 мільйонів. Це була нижня межа очікуваного діапазону, проте це сигнал, що попри напружені відносини зі США та посилення контролю зі сторони Пекіна щодо національних технологічних гігантів, країна продовжує приносити капітали та прибутки венчурним капіталістам.

53-річний Тан Сяоо володіє 21% акцій компанії SenseTime, які оцінюють у 3,4 мільярда доларів.Раніше він закінчив Массачусетський технологічний інститут, а також обіймає посаду професора інформаційної інженерії в Китайському університеті Гонконгу. Представники SenseTime відмовилися коментувати інформацію про капітал Тан Сяоо.

Тан Сяоо має шанс потрапити до списку найбагатших людей світу / Фото Getty Images

SenseTime є першою закордонною техкомпанією-єдинорогом після липневого IPO гіганта Didi Global Inc. у Нью-Йорку. Початок торгів акціями SenseTime запланований нау Гонконзі, ринкова вартість компанії складе понаддоларів.

Протягом довгого проміжку часу очікували, що SenseTime стане популярною публічною пропозицією, але в останні роки навколо компанії було чимало негативного резонансу. Цього місяця SenseTime була вимушена відкласти вихід на біржу після того, як США заявили, що програмне забезпечення для розпізнавання обличчя компанії використовується для пригнічення мусульман-уйгурів у автономному районі Сіньцзян на заході Китаю. У SenseTime відповіли, що звинувачення, які призвели до санкцій, є безпідставними.

Компанія SenseTime відновила процес IPO всього через кілька днів після внесення до чорного списку. Цьому сприяло те, що група важливих інвесторів збільшила свої внески з 450 мільйонів доларів до 512 мільйонів доларів. Пізніше компанія завантажила правовий висновок на Гонконзьку фондову біржу, стверджуючи, що обмеження не поширюються на материнську компанію підрозділу, який потрапив під санкції.

Минулого року китайська компанія збільшила свій прибуток на 14% до 3,4 мільярда юанів (534 мільйони доларів), попри те, що операційний збиток SenseTime склав 1,8 мільярда юанів (понад 284 мільйони доларів.)