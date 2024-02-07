Chouzhou Commercial Bank проти росіян: яке рішення прийняв китайський банк

Російські ЗМІ повідомили, що один з китайських банків заблокував розрахунки для Росії. Також обмеження стосуються і Білорусі, як країни, яка підтримує кремлівський режим.

Як це вплинуло на росіян

Представники російських компаній повідомляють, що через дії китайського банку у них зриваються ділові угоди. Також виникають складнощі з покупкою товарів з Китаю.

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Ще в грудні представники банку Chouzhou попередили російських клієнтів про неможливість платежів за товари, які підпадають під санкції. А ще за декілька тижнів усі розрахунки були заблоковані зовсім.

При чому, до уваги не береться у якій саме валюті проходять транзакції. Російські підприємці також зазначають, що саме банк Chouzhou був центром для імпортерів. Це пов'язано з вигідними умовами фінансової установи.

Чому Chouzhou вирішив прийняти це рішення

Ще у грудні 2023 року президент США Джо Байден затвердив спрощений механізм впровадження обмежень відносно банків, які порушують санкції проти росіян. Зважаючи на повноваження американського Мінфіну, турецькі фінансові установи почали скасовувати розрахунки з Росією.

З січня на рішення Байдена зреагували і у Китаї. Китайські банки почали переглядати умови співпраці з російськими клієнтами.

Що змінилося:

картки китайської платіжної системи Union Pay від російських банків не працюють за кордоном;

з'явилися проблеми з переказами через Bank of China у юанях в Європу та США.

При цьому, офіційно китайський уряд не підтримує санкції проти Росії. Попри засудження російської агресії, Пекін все ще співпрацює з росіянами.