Санкції діють: відвантаження російської нафти рекордно знижується

Відвантаження російської нафти до Індії зменшилися на 57%. Тепер вони сягають 60 тисяч тонн. Також сильно скоротилися постачання у Китай та Тайвань.

Як змінився рівень постачання російської нафти в інші країни?

Дані S&P Global показують, що відвантаження російської нафти до Китаю скоротились на 73,3% – до 54 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що великі державні китайські переробні компанії призупинили закупівлі російської нафти ESPO. Також почали відмовлятися від продукції з Росії приватні організації з Китаю, повідомляє Bloomberg.

У Тайвань постачання російської нафти скоротилось на 79,6%. Тепер воно сягає – 37 тисяч тонн.

Зараз відомо, що імпорт російської нафти можуть припинити:

індійські покупці загалом;

а також – тайванська Formosa Petrochemical (цю компанію вважають найбільшим імпортером російської сировини), поки що підприємство лише розглядає таку можливість.

Цікаво! Станом на зараз, відомо, що процес переоформлення контрактів на нових продавців, які не пов'язані з Росією, може тривати приблизно 3 місяці.

Як змінилась ситуація з російською нафтою?

Саме Індія стала основним покупцем російської нафти, починаючи з 2022 року. Також значну частку імпорту нафтопродуктів з Росії "займає" Китай. Фактично, ці ринки замінили для російських продавців – європейський.

Трамп вирішив вплинути на Путіна через введення санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойла". Проте російський лідер лише висміяв ці обмеження. Хоча про вказані санкції стало відомо, ще в кінці жовтня, набрали чинності вони нещодавно – 21 листопада.

Важливо! Нещодавно стало відомо, що Росія запропонувала Індії знижку на нафту Urals у розмірі – 7 доларів за барель (якщо порівнювати з ціною Brent). Для розуміння, це найменша ціна за останні 2 роки.